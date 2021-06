Danimarca, ansia Eriksen: non è ancora in ottima forma

L’avvicinamento a Euro 2020 di Christian Eriksen preoccupa i media danesi, nei test non è parso in ottima forma

In Danimarca sono preoccupati per come Christian Eriksen si stia avvicinando a Euro 2020. Il centrocampista dell’Inter è certamente la stessa della Nazionale, ma nelle due amichevoli pre Europeo giocate non ha brillato. E così i colleghi danesi di Ekstra Bladet hanno cercato di spronare Eriksen.

«Svegliati, Christian! La stella della Danimarca non è ancora in forma, e questo potrebbe destare un po’ di preoccupazione prima dell’inizio dei Campionati Europei. Dopo la Coppa del Mondo in Russia, ora le aspettative sono alte. Ma le prove nei due test match non sono state molto convincenti. Ha bisogno di ingranare almeno due marce».