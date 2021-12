Inter, Darmian non parte per Salerno con la squadra

Non c’è Matteo Darmian tra i convocati di Inzaghi per la trasferta di campionato dell’Inter contro la Salernitana

Non ci sarà Matteo Darmian tra i convocati dell’Inter in vista della sfida di domani contro la Salernitana. A riferirlo è InterNews24.

Inzaghi non ha voluto rischiare di portarlo con la squadra, visto che ancora non ha recuperato dal problema muscolare occorso qualche settimana fa. Rientro previsto per la sfida contro il Torino.

