D’Aversa ha già deciso la cessione eccellente del Torino: lo ha fatto fuori

Il nuovo allenatore del Torino sembra avere le idee chiare sulla squadra del presente e del futuro: lo ha fatto fuori

Due vittorie e una sconfitta nelle prime tre partite da allenatore del Torino. Roberto D’Aversa sembra avere le idee chiare su come far risalire la classifica ai granata e le prime uscite lo hanno dimostrato. Soltanto con il Napoli è arrivata una sconfitta, mentre i sei punti conquistati contro Lazio e Parma dimostrano l’inversione di tendenza che Cairo si aspettava con l’esonero di Baroni e l’arrivo del nuovo tecnico.

D’Aversa ha cambiato molto della squadra che finora aveva balbettato non poco in campionato, un andamento irregolare che ha portato il Toro a temere anche per la salvezza. Invece, il nuovo allenatore ha messo in chiaro le cose: due punte lì davanti, con la coppia Zapata-Simeone schierata due volte su tre dal primo minuto e sempre in gol. Ma anche in difesa la musica è cambiata con Ismajli messo al centro del terzetto formato da Ebosse e Coco. Una formazione con un’esclusione eccellente che sa già di calciomercato.

D’Aversa mette fuori Maripan: niente opzione di rinnovo

Già perché chi finora aveva giocato sempre o quasi, con il nuovo corso del Torino è finito nel dimenticatoio. Facile pensare a Guillermo Maripan, con Baroni quasi sempre impiegato, anche se non tutte le volte dal primo minuto.

Maripan fuori dai piani di D’Aversa (Instagram Maripan) – Calcionews24.com

Delle ventisei partite con Baroni in panchina, soltanto due volte il centrale cileno non è sceso in campo, mettendo a segno anche due gol nelle 24 apparizioni. Con D’Aversa però le cose stanno andando in maniera opposto: zero minuti giocati in tre partite e la sensazione che il tecnico non lo consideri parte integrante del nuovo progetto.

Una scelta tecnica che ha ripercussioni anche sul mercato: Maripan, infatti, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e con un ingaggio da due milioni di euro, difficilmente il club farà scattare l’opzione per prolungare l’accordo di un’altra stagione. Salvo cambi di rotta, al momento impronosticabili, le strade tra il Torino e il cileno sono destinate a separarsi al termine di questo campionato.

Anche nel caso in cui D’Aversa non dovesse essere confermato alla guida del club granata, sembra poco probabile che la società possa rinnovare un contratto così oneroso. Così per Maripan quest’estate ci sarà da trovare un’altra squadra, sperando intanto di collezionare ancora qualche presente nelle ultime nove partite di campionato.