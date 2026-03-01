D’Aversa dopo Torino Lazio: «Non si è fatto ancora nulla. Esordio con vittoria? Merito di tutta la squadra, su Simeone e Zapata insieme rispondo così»

L’allenatore del Torino, Roberto D’Aversa, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Lazio: le sue parole

Intervenuto nel corso del postpartita di Torino Lazio, il neo tecnico granata Roberto D’Aversa ha voluto dire la sua commentando il successo ottenuto all’esordio per 2 a 0. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

ATTEGGIAMENTO – «Siamo partiti un po’ contratti, ma per 70 minuti fatta un’ottima gara. Ho fatto capire ai giocatori perché sono venuto qui, di avere giocatori forti e in questo momento non stavano dimostrando il vero valore. Non si è fatto ancora nulla, però mi fa piacere che abbiano segnato i due attaccanti, ma merito a tutta la squadra».

PUNTI CHIAVE E VLASIC – «Analizzando la Lazio, lavorando sul riferimento della palla magari stringevamo il campo. Ma i ragazzi sono stati bravi a interpretare i concetti che ho richiesto. Nel momento in cui difendeva a uomo su Cataldi, lo ha limitato, poi si abbassava come playmaker».