Hanno Detto

D’Aversa dopo Torino Lazio: «Non si è fatto ancora nulla. Esordio con vittoria? Merito di tutta la squadra, su Simeone e Zapata insieme rispondo così»

DAversa Torino Lazio

L’allenatore del Torino, Roberto D’Aversa, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Lazio: le sue parole

Intervenuto nel corso del postpartita di Torino Lazio, il neo tecnico granata Roberto D’Aversa ha voluto dire la sua commentando il successo ottenuto all’esordio per 2 a 0. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

ATTEGGIAMENTO  «Siamo partiti un po’ contratti, ma per 70 minuti fatta un’ottima gara. Ho fatto capire ai giocatori perché sono venuto qui, di avere giocatori forti e in questo momento non stavano dimostrando il vero valore. Non si è fatto ancora nulla, però mi fa piacere che abbiano segnato i due attaccanti, ma merito a tutta la squadra».

PUNTI CHIAVE E VLASIC – «Analizzando la Lazio, lavorando sul riferimento della palla magari stringevamo il campo. Ma i ragazzi sono stati bravi a interpretare i concetti che ho richiesto. Nel momento in cui difendeva a uomo su Cataldi, lo ha limitato, poi si abbassava come playmaker».

