D’Aversa: «Se rivedo i gol subiti, mi viene voglia di spaccare il televisore»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha commentato la sconfitta subita contro la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

REAZIONE – «Il rammarico è per il primo tempo, di cui mi assumo tutte le responsabilità. Non è colpa dei ragazzi. Nel secondo tempo siamo entrati con dignità, peccato perché avremmo potuto riaprirla prima. Ma il primo tempo ha compromesso tutto. A differenze delle altre volte, siamo partiti bene. Ma se commetti determinati errori, le squadre superiori ti puniscono. Non punto il dito sul singolo. Dobbiamo ragionare sugli errori e gli aspetti positivi, pensiamo a venerdì. Ai ragazzi ho detto di tornare in campo e mostrare un po’ di dignità. Se rivedo i gol subiti, mi viene voglia di spaccare il televisore».