David offre la soluzione: lo scambio fa contenti tutti alla Juventus

Jonathan David potrebbe diventare una pedina di scambio per la Juventus: l’affare regalerebbe a Spalletti una nuova punta

Parlare di delusione è legittimo: Jonathan David, protagonista soltanto un anno fa di 25 gol con la maglia del Lille, non ha reso secondo le aspettative. Le soli sette reti messe a tabellino in stagione sono troppo poche, così come poco è stato il contributo dato dal canadese anche dal punto di vista del gioco.

Ecco perché in casa Juventus si ragiona con sempre maggiore convinzione sulla cessione dell’attaccante in estate. Una cessione che converrebbe dal punto di vista economico: David è arrivato a Torino a parametro zero e qualunque sia la cifra della possibile vendita, diventerebbe una plusvalenza totale per i bianconeri. Dal punto di vista tecnico qualche dubbio permane: e se il canadese dovesse tornare a segnare a raffica una volta lasciata la Juventus?

Un interrogativo che potrebbe però essere spazzato via dalla possibilità di arrivare ad un vecchio pallino bianconero. È suggestivo lo scambio a cui si sta iniziando a pensare in seno alla dirigenza juventina, uno scambio che vedrebbe approdare a Torino un calciatore che da un anno è entrato nella testa (e nel cuore) della Juve e non ne è più uscito: Kolo Muani.

Scambio David-Kolo Muani: come può andare in porto la trattativa

L’attaccante francese è in prestito al Tottenham, ma considerando i soli quattro gol realizzati a stagione, una sua permanenza a Londra è da escludere.

Possibile scambio David-Kolo Muani (Instagram Kolo Muani) – Calcionews24.com

Il Psg non conta su di lui e vorrebbe ‘liberarsene’ in maniera definitiva. Così da Parigi è arrivata l’idea – secondo quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’- di imbastire uno scambio con la Juventus: Kolo Muani in bianconero, David a fare il percorso inverso. Anche perché al Psg c’è quel Luis Campos che ha portato il canadese in Francia dal Gent e lo ha fatto esplodere e conoscere a livello internazionale.

Il ds parigino vorrebbe riprovarci e magari consegnare a Luis Enrique la punta tecnica che lo spagnolo chiede. L’idea, qualcosa in più di una suggestione, potrebbe prendere corpo perché anche a livello economico i pezzi si incastrano tutti: stipendio simile e possibilità di decidere le cifre più consone per i cartellini di entrambi i calciatori. Con 40 milioni a Parigi sarebbero contenti di cedere Kolo Muani e una cifra del genere per David rappresenterebbe una importante plusvalenza per la Juve.

Così lo scambio nelle prossime settimane potrebbe decollare: Kolo Muani alla Juve, David al Paris Saint-Germain e tutti felici e contenti.