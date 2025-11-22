 DAZN Black Friday 2025: che sconti fino al 26 novembre!
DAZN Black Friday 2025: tutta la Serie A in sconto di 480€ fino al 26 novembre

3 secondi ago

DazDAZN Black Friday 2025: che sconti fino al 26 novembre!

DAZN per il Black Friday ha avviato una nuova iniziativa rivolta a una parte dei suoi ex utenti e nuovi clienti, offrendo la possibilità di attivare il piano Family a un prezzo fortemente ribassato: 29,99 euro al mese per i primi dodici mesi, invece del costo pieno di 69,99 euro.

Il risparmio complessivo per l’intero periodo raggiunge così i 480 euro. Il piano Family, ricordiamo, consente di utilizzare l’abbonamento contemporaneamente da due connessioni Internet differenti, caratteristica che rende la promozione particolarmente vantaggiosa. Andiamo a scoprire nel dettaglio come ottenere la promozione in questione.

DAZN Black Friday 2025: come avere l’offerta

DAZN Family offre accesso a:

  • Tutta la Serie A Enilive;
  • Serie BKT;
  • Eurosport;
  • LaLiga EASports;
  • CEV Volleyball Champions League;
  • Liga Portugal Betclic;
  • Jupiler Pro League;
  • FIFA+,;
  • Serie A Women;
  • NFL;
  • Roland Garros;
  • Australian Open;
  • Il meglio del ciclismo;
  • UFC;
  • Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali;
  • PGA Tour;
  • LIV Golf;
  • SuperLega;
  • Serie A1 Tigotà.

Per verificare la propria idoneità basta accedere sul sito ufficiale di DAZN, effettuare il login e controllare se compare questa finestra pop up:

dazn black friday 2025

L’offerta è valida fino alle ore 23:59 del 26 novembre 2025 (salvo ulteriori proroghe o altre promozioni) sul piano di abbonamento DAZN Family mensile. Prezzo promozionale pari a 29,99€ al mese 12 mesi. Al termine dei 12 mesi a prezzo promozionale, il tuo abbonamento mensile si rinnoverà automaticamente alle condizioni economiche vigenti (dazn.com) in quel momento, salvo disdetta. Termini e condizioni completi dell’offerta disponibili in fase di registrazione.

Nei Termini e Condizioni – art. 21.1 Piano DAZN Family (già Plus) si legge:

L’utente, fatto salvo quanto diversamente previsto da eventuali ulteriori specifiche offerte, ha diritto di utilizzare contemporaneamente fino a un massimo di due dispositivi associati al suo account anche se non connessi alla stessa rete internet domestica (cavo o wi-fi: fibra, xDSL; FWA) per fruire dei Servizi DAZN.

