DAZN Black Friday 2025: che sconti fino al 26 novembre!

DAZN Black Friday 2025: tutta la Serie A in sconto di 480€ fino al 26 novembre
DAZN per il Black Friday ha avviato una nuova iniziativa rivolta a una parte dei suoi ex utenti e nuovi clienti, offrendo la possibilità di attivare il piano Family a un prezzo fortemente ribassato: 29,99 euro al mese per i primi dodici mesi, invece del costo pieno di 69,99 euro.
Il risparmio complessivo per l’intero periodo raggiunge così i 480 euro. Il piano Family, ricordiamo, consente di utilizzare l’abbonamento contemporaneamente da due connessioni Internet differenti, caratteristica che rende la promozione particolarmente vantaggiosa. Andiamo a scoprire nel dettaglio come ottenere la promozione in questione.
DAZN Black Friday 2025: come avere l’offerta
DAZN Family offre accesso a:
- Tutta la Serie A Enilive;
- Serie BKT;
- Eurosport;
- LaLiga EASports;
- CEV Volleyball Champions League;
- Liga Portugal Betclic;
- Jupiler Pro League;
- FIFA+,;
- Serie A Women;
- NFL;
- Roland Garros;
- Australian Open;
- Il meglio del ciclismo;
- UFC;
- Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali;
- PGA Tour;
- LIV Golf;
- SuperLega;
- Serie A1 Tigotà.
Per verificare la propria idoneità basta accedere sul sito ufficiale di DAZN, effettuare il login e controllare se compare questa finestra pop up:
L’offerta è valida fino alle ore 23:59 del 26 novembre 2025 (salvo ulteriori proroghe o altre promozioni) sul piano di abbonamento DAZN Family mensile. Prezzo promozionale pari a 29,99€ al mese 12 mesi. Al termine dei 12 mesi a prezzo promozionale, il tuo abbonamento mensile si rinnoverà automaticamente alle condizioni economiche vigenti (dazn.com) in quel momento, salvo disdetta. Termini e condizioni completi dell’offerta disponibili in fase di registrazione.
Nei Termini e Condizioni – art. 21.1 Piano DAZN Family (già Plus) si legge:
L’utente, fatto salvo quanto diversamente previsto da eventuali ulteriori specifiche offerte, ha diritto di utilizzare contemporaneamente fino a un massimo di due dispositivi associati al suo account anche se non connessi alla stessa rete internet domestica (cavo o wi-fi: fibra, xDSL; FWA) per fruire dei Servizi DAZN.
