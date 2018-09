Dazn non funziona: continuano i problemi per la piattaforma di Perform

Durante Roma Chievo, un’assenza di segnale di alcuni secondi che segue le difficoltà delle prime tre giornate

Continuano i problemi per Dazn. Le prime due giornata sono state un vero e proprio caos per tutti gli abbonati, con segnale debole e buffering frequente. Dopo le prime 3 giornate Jacopo Tonoli aveva assicurato che Parma Juventus sarebbe stata un nuovo punto di partenza, ma in realtà i problemi continuano. Proprio pochi minuti fa, durante Roma Chievo, un assenza di segnale di alcuni secondi, che avrebbe potuto costare caro alla piattaforma. Per fortuna di Dazn la partita era ferma per un cooling break assegnato dall’arbitro visto il caldo di Roma. Chissà cosa penseranno gli abbonati, soprattutto se gli inconvenienti dovessero proseguire nel corso della stagione.