DAZN flop? Parla Tonoli: «Parma-Juventus nuovo punto di partenza»

La Serie A su DAZN, Tonoli del gruppo Perform sottolinea i miglioramenti del servizio dopo le prime giornate: «Non parlerei di flop»

«Non parlerei di flop, ma è chiaro che si può e si deve migliorare». Le polemiche sui disservizi legati all’utilizzo e alle funzionalità di DAZN, che da quest’anno trasmette in esclusiva 3 partite per ogni giornata di Serie A, non sembrano placarsi, almeno sui commenti espressi sui social network da parte degli utenti. Ma Jacopo Tonoli, direttore commerciale della piattaforma Perform, quest’oggi ha rilasciato un’intervista a Il Sole 24 Ore parlando così della messa a punto del servizio nelle prime tre giornate di campionato: «Abbiamo avuto un intoppo alla prima partita, un piccolo problema alla seconda giornata e alla terza è andato tutto più che liscio. Siamo partiti “pronti-via” in 6 settimane. DAZN è una startup di successo. E i risultati ci stanno dando ragione. Ci dispiace per l’intoppo alla prima giornata».

Tonoli, Chief Commercial Officer di Perform, prosegue parlando dei recenti miglioramenti del servizio con il passare delle giornate: «Chiaro che si può e si deve migliorare, ma Parma-Juventus è un nuovo punto di partenza. L’ultima giornata ha portato al dimezzamento del buffering time medio degli utenti rispetto al primo weekend di Serie A e il numero degli utenti registrati è più che raddoppiato dal primo weekend di Serie A». Conclude così: «Da tifoso capisco la frustrazione nel non poter godere al meglio di uno spettacolo sportivo. Mi è sembrato però che nelle ultime settimane si sia dato rilievo a quanto si legge sui social e non ai dati. I quali invece ci danno ragione di un miglioramento che ci ha portato a un Parma-Juventus in cui non abbiamo riscontrato problemi. Con la terza giornata sono cambiati volumi e tono anche dei messaggi sui social».