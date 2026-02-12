Da oggi, 12 febbraio 2026, la piattaforma streaming DAZN propone una nuova iniziativa dedicata ai nuovi iscritti. Il piano Full in versione mensile può essere attivato con una tariffa promozionale valida per i primi sei mesi, senza obblighi di permanenza.

L’offerta è disponibile direttamente dal sito ufficiale e, al momento, non è stata comunicata una scadenza precisa. Cosa prevede? Grazie alla promozione attuale, i nuovi clienti possono scegliere il piano DAZN Full con abbonamento mensile a 29,99 euro al mese per il primo semestre invece dei consueti 44,99 euro. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include l’offerta di DAZN.

Vai all’offerta di DAZN

Piano DAZN Full offerta: ecco la promo per i primi sei mesi

Terminato il periodo promozionale, il servizio continuerà al prezzo previsto in quel momento, a meno di disdetta.

L’abbonamento permette di seguire eventi sportivi in streaming anche su due dispositivi contemporaneamente, purché collegati alla stessa rete domestica; il singolo device può comunque essere utilizzato ovunque. Il costo promozionale è valido con pagamento diretto tramite il sito ufficiale di DAZN, mentre eventuali attivazioni tramite partner esterni potrebbero prevedere condizioni differenti.

Essendo una formula mensile senza vincoli, l’utente può interrompere l’abbonamento con un preavviso di 30 giorni, senza penali e senza dover restituire gli sconti già utilizzati.

Tutti gli eventi sportivi inclusi nel catalogo DAZN

Il piano Full consente l’accesso completo ai contenuti disponibili sulla piattaforma. Per il calcio sono incluse:

Tutte le partite di Serie A Enilive ;

; La Serie BKT ;

; LaLiga EA Sports ;

; FA Cup ;

; Campionati europei ;

; Alcune competizioni femminili .

. Canali tematici dedicati ai club e contenuti aggiuntivi come FIFA+.

L’offerta non si limita al calcio: tra gli sport disponibili figurano volley nazionale e internazionale, eventi di basket e competizioni FIBA, tennis con l’ATP Challenger Tour, NFL, boxe, golf e molte altre discipline.

Nel pacchetto base sono inclusi anche Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre chi desidera ampliare ulteriormente la visione può aggiungere l’opzione Eurosport Extra con un piccolo costo mensile aggiuntivo, ottenendo l’accesso ai canali supplementari per seguire ancora più eventi in diretta.