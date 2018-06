De Bruyne show in Belgio-Panama, assist al bacio per Lukaku – VIDEO

Il Belgio continua a regalare perle nella partita dei Mondiali contro Panama: Kevin De Bruyne ha messo a segno un assist al bacio per Lukaku

Il Belgio ha messo in ghiaccio la partita contro Panama. La nazionale di Roberto Martinez è sul due a zero e potrebbe portare a casa i tre punti. A segnare la seconda rete è stato Romelu Lukaku, ma il merito è tutto di Kevin de Bruyne. Il giocatore del Manchester City ha fatto un assist al bacio, quasi da campetto. Lukaku non ha quasi neppure esultato, è andato subito a ringraziare il compagno di squadra.

L’ex Genk ha saltato un uomo spostando la palla con la suola e poi, con un movimento innaturale, ha crossato in messo di punta esterna, mettendo la sfera sulla testa di Lukaku. Per il centravanti è stato facilissimo mettere in rete il gol del raddoppio del Belgio. Un vero pezzo di bravura da parte di De Bruyne, che in stagione ci ha abituato a assist pregevoli.