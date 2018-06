C’è Belgio-Panama. Gli occhi della Juventus sono puntati su Tielemans e Dembelè, due gioielli della nazionale belga

Il Mondiale si appresta a entrare sempre più nel vivo. Oggi, alle ore 17, toccherà a Belgio e Panama. Tanta attesa per le due Nazionali: il Belgio ha una generazione d’oro che sin qui ha sempre steccato nei grandi appuntamenti, il Panama è una delle grandi sorprese ai nastri di partenza e vuole sognare in grande, giocando da underdog. La Juventus seguirà da vicino la sfida tra Belgio e Panama per seguire due obiettivi di mercato: Youri Tielemans e Mousa Dembelè.

Secondo Tuttosport, i bianconeri seguono ormai da diverso tempo i due centrocampisti. La prima alternativa nella lista della spesa a Sergej Milinkovic-Savic resta sempre Paul Pogba ma attenzione alle sorprese. Tra i papabili infatti ci sono anche due giocatori del Belgio. Due giocatori diversi che potrebbero anche giocare insieme. Dembelè ha grande esperienza e ha un solo anno di contratto con il Tottenham, Tielemans invece ha firmato un contratto con il Monaco nella passata stagione ma non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto anche a causa di un infortunio. Il talento belga, classe ’97, rimane uno dei più appetiti in Europa e sulle sue tracce c’è anche la Juventus.