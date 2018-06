La Juventus insiste per Sergej Milinkovic-Savic e prepara tre mosse per strappare il talento serbo alla Lazio e alla concorrenza

Assalto a Milinkovic-Savic! Il centrocampista serbo della Lazio ha incantato anche ieri all’esordio Mondiale e Lotito si sfrega le mani, pronto a incassare una cifra record. Sergej è il grande sogno della Juventus a centrocampo e secondo Tuttosport i bianconeri lavorano al grande colpo. L’affare non è semplice e ci sono poche possibilità di riuscita ma la Juve vuole provarci, senza avere rimpianti. La strategia di Beppe Marotta e dei bianconeri prevede tre importanti mosse: disgelo con la Lazio, contropartite e volontà del giocatore.

I rapporti e gli affari con la Lazio sono sempre stati agitati per la Juventus. I bianconeri, lo scorso anno, provarono a prendere Keita, prima del passaggio al Monaco ma l’affare non si concretizzò. Marotta ha già avviato le prove di disgelo con il presidente Lotito e spera di convincerlo a inserire delle contropartite tecniche nell’affare. Marko Pjaca e Daniele Rugani potrebbero essere delle importanti pedine di scambio da sacrificare per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. Ieri il papà del centrocampista, Nikola, ha spezzato una lancia in favore dei bianconeri. Conta la volontà del giocatore e il calciatore guarda con forte interesse alla Juve ma attenzione a Barcellona e Real Madrid.