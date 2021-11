De Grandis sulla Juve: «Non può competere con le big d’Europa»

Le parole di Stefano De Grandis, giornalista, sulla Juventus dopo la sconfitta contro il Chelsea

Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato della Juventus dopo la debacle europea contro il Chelsea. Ecco le sue parole

JUVE – «La Juve quest’anno non mi ha convinto. È più debole delle grandi d’Europa, non può competere con squadre di quel livello. Ieri ha perso sotto tutti i punti di vista: non c’è stata proprio partita. Facile prendersela con Allegri: nel secondo tempo sono stati schiacciati. Szczesny è stato il più bravo della Juventus perché super sollecitato».

