De Ketelaere, il Club Brugge e quel trasferimento mancato all’Atalanta nel 2019 (concretizzato 4 anni dopo)

Il mancato trasferimento all’Atalanta di Charles De Ketelaere nel 2019: uno dei “what if” di mercato nerazzurri (concretizzato 4 anni dopo)

Charles De Ketelaere è uno dei giocatori più importanti dell’Atalanta, ma se da una parte della critica può sembrare l’ennesima sorpresa sfornata da i nerazzurri, oggettivamente, si parla di altro: un percorso di crescita posticipato di solo 4 anni. Seppur il trasferimento sia avvenuto 2 anni fa, ci fu un primo tentativo nel 2019 con il Club Brugge: non concretizzato per nulla.

Riallacciando il nastro, nel 2019-2020 l’Atalanta era quella di Gomez-Ilicic-Zapata: la Dea più bella e incompiuta di sempre. Una squadra che però ha un buco da tappare, una necessità che circolava anche tra i tifosi sui social, la disperata ricerca di un “Vice Ilicic”. Certo, c’è Luis Muriel che potrebbe coprire quel ruolo, ma Gasperini chiedeva a gran voce un altro giocatore di qualità.

Giovanni Sartori non se lo fa ripetere due volte e segnala in società un ragazzino appena diciottenne che nel Club Brugge si sta facendo notare: Charles De Ketelaere. Dribbling, qualità, grande senso del goal, fantasia, esperienza in Champions League e capacità di fare più ruoli davanti: un grande oggetto del desiderio non solo per Gasperini, ma anche per la famiglia Percassi (motivazioni che spingeranno la società a prenderlo nel 2023).

La dirigenza vola in Belgio con l’intento di sbaragliare la concorrenza europea. Arriva anche l’offerta con 13/14 milioni di euro, ma arriva un cavillo non indifferente: l’idea del Club Brugge è quella si di cederlo, ma lasciarlo in Belgio fino a fine stagione, una scelta che l’Atalanta non approva in quanto bisognosa del giocatore subito. Un tira e molla che a gennaio arriva con la fumata nera, ma momentanea (con il senno di poi).

Chissà però cosa avrebbe fatto l’Atalanta con Papu, Duvan, Josip, Muriel e anche un Charles in più, al di là che il belga sarà grande protagonista con la conquista della Coppa UEFA.