De Ketelaere, due annate alla "Scottie Pippen" con l'Atalanta: ora è tempo di diventare un leader offensivo! - Calcio News 24

De Ketelaere e quella che sarà la sua terza stagione all’Atalanta: obiettivo continuità e compiere definitivamente il grande salto

Quante cose sono cambiate dal 2023: le etichette “flop” si sono trasformate in elogi, la polvere rossonera tolta dalla lampada per far uscire il genio e soprattutto una pedina sempre protagonista dove in vista della prossima stagione servirà il grande salto.

Seppur poco citato rispetto agli altri big considerando il mercato, Charles De Ketelaere rimane un punto fermo offensivo su cui l’Atalanta dovrà fare affidamento viste le due stagioni ad alto livello: una crescita importante sotto tutti i punti di vista.

Parlando di numeri, in due anni di Atalanta Charles De Ketelaere ha collezionato 51 partecipazioni nelle reti a fronte di 212 goal totali (24%), 3° per rapporto goal/assist e 6° atalantino per reti segnate nelle competizioni UEFA.

Un grande rendimento sotto le Mura. Tuttavia il caro “Carletto” l’ultima annata, seppur positiva, non è stato esente da qualche difficoltà soprattutto nella continuità in termini di leadership: una trasformazione oggettivamente riuscita a metà.

De Ketelaere nel pieno della sua forma è uno Scottie Pippen che non si limita a giocate personali, bensì si materializza in un vero uomo squadra: costruttore, assist-man e il primo a correre nella propria meta-campo pur di prendersi i palloni. In poche parole, un leader tecnico su cui affidarsi e sotto l’aspetto del collettivo riusciva ad essere più decisivo di Lookman.

Andata perfetta, ritorno alterno dopo Brugge (e per certi versi assente) per poi nel finale dare lo sprint giusto. La stagione, quella 2025/2026, che apre le porte a quello che dovrebbe essere il suo obiettivo: diventare definitivamente un grande leader tecnico all’Atalanta.

Per Carletto la continuità sarà fondamentale per caricarsi la squadra sulla spalle nei momenti dove dovrà incidere. Il principe è già diventato re (con la coppa conquistata figuriamoci), ma sarà fondamentale prendersi più responsabilità dove l’esperienza degli ultimi due anni a Bergamo risulterà determinante in questo nuovo ciclo atalantino.

Citando Scottie Pippen, l’immagine di cosa sia la Dea è la squadra, non il singolo: il salto di qualità di un Charles De Ketelaere che può prendersi in mano l’Atalanta.