De Ligt, allenamento di pasquetta per recupera per la Fiorentina

Juventus: De Ligt si è allenato di oggi. L’obbiettivo dell’olandese è quello di tornare a disposizione per la semifinale di Coppa Italia

La Juventus si è allenata oggi in vista della partita con la Fiorentina, valida per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Nel gruppo c’era anche De Ligt, l’olandese che contro il Bologna è uscito per infortunio.

L’olandese ha smaltito il problema intestinale che lo ha costretto a chiedere il cambio nel match contro il Bologna. Domani è già tempo di vigilia, con un altro allenamento al mattino e, a seguire, la tradizionale conferenza stampa della vigilia.