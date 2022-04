Lotta Champions, nessuno molla: ora la Juve rischia. Si deciderà tutto qui

Lotta Champions ancora aperta. La Juve non è sicura di raggiungere il quarto posto: nessuno ha intenzione di mollare

«Nel calcio succede di tutto. Direi che c’è anche la Fiorentina in gara che tra l’altro ha lo scontro diretto con noi. Per calendario Fiorentina, Lazio e Roma hanno impegni meno probanti». Parole e musica di Massimiliano Allegri, che invita la sua squadra a mantenere alta la concentrazione, evitando di farsi coinvolgere in un circolo di prestazioni altalenanti che sembra aver risucchiato la squadra dopo il ko con l’Inter. Il pari di ieri con il Bologna lascia l’amaro in bocca alla Juventus, che avrebbe potuto dare un segnale importante in ottica Champions, dopo la vittoria sofferta di Cagliari.

L’1-1 rimediato contro i rossoblù, invece, lascia più che mai aperto il discorso europeo, con la Roma che, contro il Napoli, ha la grande occasione di riavvicinarsi e portarsi a -3 dai bianconeri. La speranza in quel di Torino è che i giallorossi possano perdere terreno tra la sfida con gli azzurri e i prossimi impegni, che vedranno gli uomini di Mourinho impegnati contro Inter, Bologna, Fiorentina, Venezia (ancora in lotta salvezza) e Torino. Come indicato dallo stesso Allegri, però, attenzione anche a chi sta dietro i Capitolini. Se l’Atalanta appare ormai tagliata fuori da certi discorsi, non si può infatti dire lo stesso per Lazio e Fiorentina, entrambe appaiate a 56 punti, -7 da Vlahovic e compagni.

Sarri non vede l’ora di giocare uno scherzetto a quella squadra che, dopo averlo sedotto nell’estate 2019, l’ha poi scaricato appena un anno dopo, aumentando così quella rivalità che già inizialmente era tutt’altro che flebile. Se però i biancocelesti possono fare meno paura per via dell’altalenanza che stanno riscontrando nell’ultimo periodo, non bisogna sottovalutare così tanto i gigliati.

I viola, dal canto loro, avranno impegni di un certo tipo, tra cui anche lo scontro diretto con la Juve all’ultima giornata, che potrebbe o meno risultare decisivo. La gara di recupero con l’Udinese rappresenta un’ulteriore chance per i ragazzi di Italiano, che stanno dando giornata dopo giornata l’impressione di voler tenere aperta questa lotta fino all’ultimo. Toscani mercoledì sera saranno ospiti all’Allianz Stadium per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Un appuntamento da non fallire per Madama, che per l’undicesimo anno di fila ha intenzione di mettere in bacheca un trofeo, ma che ha bisogno di vincere per ritrovare in primis se stessa.

PROSSIMI INCONTRI



Juventus: Sassuolo, VENEZIA, Genoa, LAZIO, Fiorentina.

Roma: Napoli, Inter, BOLOGNA, Fiorentina, VENEZIA, Torino.

Fiorentina: Salernitana, UDINESE (*recupero), Milan, ROMA, VENEZIA, Torino, JUVENTUS.

Lazio: MILAN, Spezia, SAMPDORIA, Juventus, VERONA.