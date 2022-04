De Ligt via dalla Juve? Un top club si muove sottotraccia per l’olandese. L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra

Direttamente dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante il futuro di Matthijs De Ligt. Il centrale della Juve è infatti finito nel mirino di una big di Premier.

Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, il Chelsea avrebbe messo nel mirino De Ligt per sostituire il partente Rudiger, che in estate si trasferirà con ogni probabilità al Real Madrid.