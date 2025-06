De Luca: «Mi sembra di vivere un sogno; voglio restare anche in Serie A e coronare un sogno»

Le parole di Manuel De Luca, tecnico della Cremonese, dopo la vittoria dei grigiorossi contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A

Manuel De Luca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Cremonese contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A. Di seguito le sue parole.

DOPPIETTA E PROMOZIONE – «Mi sembra di vivere un sogno, ancora non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto. Siamo riusciti a vincere alla grande in uno stadio difficile e contro un avversario forte, complicandoci un po’ la vita nel finale ma portando a casa una promozione meritata. Mi sento cresciuto tanto, durante la stagione sono migliorato molto e ho conquistato la fiducia di un allenatore che ha sempre creduto in me dandomi fiducia in una partita delicata come questa. Passare dal rigore di Castellammare alla doppietta di stasera è un qualcosa che ripaga di tanti sacrifici, quando ho sbagliato il penalty ricordo che guardai il cielo e vidi un qualcosa che somigliava ad un cigno. Lo percepii come un segnale, da lì è scattata una molla nella mia mente».

ABBRACCIO CON IL MISTER – «Gli avevo chiesto di organizzare una grande grigliata se avessi fatto gol, siamo pronti a vivere giorni di festa che meritiamo per tutto quello che abbiamo dato in questo campionato e negli spareggi. Ora vorrei restare in serie A, godermi la categoria conquistata sul campo e coronare anche questo sogno. Colgo l’occasione per ringraziare la mia famiglia e la mia fidanzata, mi hanno dato una mano enorme per non perdere fiducia e per credere nei miei mezzi».