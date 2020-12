Perché De Paul è l’uomo giusto per un’Inter da Scudetto

L’avvento del calciomercato è storicamente periodo di fibrillazione per l’Inter: Rodrigo De Paul è nel centro del mirino nerazzurro per la sessione di gennaio

De Paul Inter si farà o non si farà? Una delle domande più interessanti del calciomercato di gennaio 2021 lega indissolubilmente il nome del centrocampista argentino con quello del club presieduto da Steven Zhang.

La caccia allo Scudetto nella testa di Antonio Conte passa anche da qualche rinforzo e, soprattutto, da alcune cessioni. Eriksen è stato ormai sostanzialmente accompagnato alla porta anche dalle parole di Beppe Marotta. E lo sbarco di Pochettino al Paris Saint Germain secondo molti addetti ai lavori potrebbe preludere al trasferimento del danese in Francia.

L’altro separato in casa risponde al nome di Radja Nainggolan, il cui pensiero fisso sarebbe il ritorno a Cagliari. Ma le alternative certamente non mancheranno ed è difficile ipotizzare la sua permanenza alla Pinetina oltre gennaio. Più aperte le situazioni di Vecino, prossimo al rientro nei ranghi, del sempre in bilico Perisic e di Pinamonti, il quale andrà probabilmente in prestito per mettere minuti ed esperienza nelle gambe.

Motivo per cui almeno uno o due ingressi in rosa sono verosimilmente in preventivo. E il nome più bollente sulla lista è quello di Rodrigo De Paul. L’asso di Sarandì sarebbe il puntello ideale nella rosa nerazzurra, anzitutto per una collocazione tattica quanto mai agevole. Da trequartista a mezzala box to box, la trasformazione del numero 10 friulano si è infatti completata al meglio.

De Paul garantirebbe quel tasso tecnico e quella dose di imprevedibilità che spesso difettano nel centrocampo dell’Inter. In particolare in zona di rifinitura, laddove la capacità nell’ultimo passaggio e le doti di tiro dell’argentino rappresenterebbero un valore aggiunto per la manovra di Lukaku e soci, spesso troppo sterile.

Insomma, la sensazione è che nessuno più e meglio di Rodrigo De Paul possa rendere l’Inter la principale candidata a spezzare l’egemonia della Juventus sulla Serie A. Un giocatore nel pieno della maturazione per una squadra quanto mai vicina a completare il proprio sviluppo.