De Rossi confessa: «Ritorno alla Roma? con Friedkin? Mai sentito»

De Rossi ammette: «Un ritorno con Friedkin? Nessuno mi ha contattato, non sono in attesa loro per tornare su un cavallo bianco»

È un Daniele De Rossi a tutto tondo quello che si è raccontato nell’intervista concessa a GQ. Tra i tanti temi trattati quello di un possibile ritorno alla Roma con l’avvenire della nuova proprietà targata Dan Friedkin. L’ex centrocampista chiarisce tutto:

«La tempistica della mia uscita dal Boca, unita alla trattativa per la cessione della Roma, ha fatto pensare a molti che il gruppo Friedkin mi avesse contattato. Non è successo, non li ho mai sentiti; ma non è che io sia in attesa di un nuovo proprietario per tornare a Trigoria su un cavallo bianco».