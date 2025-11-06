De Rossi Genoa, un legame scritto nel destino. Da Roma al Boca Juniors, fino al ritorno in Italia da allenatore che lo lega ai rossoblù con più di qualche coincidenza

De Rossi Genoa, l’ex centrocampista e leggenda della Rom ritrova la Serie A 414 giorni dopo l’esonero in giallorosso: con un filo unico segnato nel destino

Era scritto nel destino: Daniele De Rossi torna ad allenare in Serie A e lo fa proprio con il Genoa, club con cui il suo percorso sembra intrecciato da tempo. L’ex tecnico della Roma, esonerato il 18 settembre 2024, 414 giorni dopo quell’1-1 proprio a Marassi contro i rossoblù, riparte da dove tutto era finito. In quella gara, De Rossi venne espulso e subì il gol del pareggio al 96’, preludio all’esonero.

De Rossi sposa ora la causa del Vecchio Grifone, ma la sua storia si lega da anni anche al Boca Juniors, club in cui ha chiuso la carriera da calciatore. Proprio quel Boca che è legato a doppio filo con i rossoblù: la squadra argentina che venne fondata da emigrati genovesi a Buenos Aires e da cui deriva il soprannome “Xeneizes”.

Ed anche il Genoa ha più volte celebrato questo legame storico, persino con una maglia celebrativa dedicata al Boca, simbolo dell’unione culturale e sportiva tra le due città.

Da Roma al Boca, fino a Genova, De Rossi riabbraccia il calcio italiano con la passione di sempre. Torna a sedersi in panchina con la consapevolezza di guidare una squadra che, come lui, vive di identità, orgoglio e storia. Un percorso che unisce anche i colori rosso, giallo e blu che legano Roma alle altre due squadre della sua carriera, chissà, ormai decisa dal destino.