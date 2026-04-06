De Rossi ammette: «Non mi aspettavo l’applauso dello Stadium, avevo preparato la partita su Boga»

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha voluto dire la sua poco prima il calcio d’inizio del match contro la Juve in campionato

Intervenuto nel corso del prepartita di Juventus Genoa, il tecnico dei rossoblù, Daniele De Rossi, ha presentato così la sfida valevole per la 31^ giornata di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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PARTITA – «Se avessi la certezza che mettendo tanti difensori forse l’avrei fatto ma sono convinto non sia quella la strada. Avremmo meritato forse qualche punto in più ma andandoli a prendere alto possiamo fare bene»

BOGA – «Ho preparato la partita su Boga ma gli attaccanti erano 7/8 e poteva cambiare qualcosa. È un bomber e ci potrà mettere in difficoltà nell’area, Boga poteva alternarsi con Yildiz, un giocatore diverso ma comunque pericoloso»

APPLAUSO DELLO STADIUM – «Mi ha fatto piacere, non me l’aspettavo perché sono sempre stato un loro rivale. La gente ti vede come uno che va a rompere le scatole ma è il modo in cui ho giocato. Poi finita la carriera sono uno che non è andato mai all’astio e questo forse la gente lo riconosce. Si migliora ogni giorno, allenare la Roma ti presenta poi il Genoa… Devi sempre capire che vestito tagliare per la tua squadra».

SPALLETTI – «Ci siamo detti tutto in questi anni, ci vogliamo bene e oggi siamo quasi dispiaciuti di farci un dispetto ma è il lavoro che abbiamo scelto. Ci siamo visti poco fa e siamo sempre in contatto».

L’INTERVISTA COMPLETA A DE ROSSI.