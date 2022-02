De Siervo: «Torneo in USA per promuovere la Serie A»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

De Siervo ha parlato a Reuters della possibilità di organizzare un Torneo negli USA durante i Mondiali in Qatar con la Serie A

De Siervo ha parlato ai microfoni di Reuters, tornando al discorso di un ‘Mundialito’ della Serie A in concomitanza con il Mondiale in Qatar. Un Torneo negli USA per promuovere la Serie A. Le sue parole:

«Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali»