Deiola Cagliari, il punto sul recupero del centrocampista rossoblù: ecco le ultimissime novità fanno sperare i tifosi

Deiola Cagliari, buone notizie su calciatore rossoblù: il centrocampista accelera il recupero, tifosi fiduciosi

Alessandro Deiola non ha potuto prendere parte alla sfida contro il Como, valida per l’11ª giornata di Serie A 2025/26, a causa di un problema muscolare. Il capitano rossoblù, simbolo e leader carismatico della squadra, ha provato fino all’ultimo a recuperare, ma le sue condizioni non erano tali da consentirgli di scendere in campo al “Giuseppe Sinigaglia”.

Il tecnico Fabio Pisacane, consapevole dell’importanza del giocatore e della delicatezza della partita, ha scelto la via della prudenza, evitando di rischiarlo per non compromettere il pieno recupero. Deiola, classe 1995 e tra i più esperti del gruppo, resta comunque un punto fermo nello spogliatoio e una pedina chiave nello scacchiere tattico rossoblù.

Recupero mirato durante la sosta

La pausa per le Nazionali arriva nel momento ideale: consentirà al centrocampista sardo di lavorare con calma sul recupero, sotto la costante supervisione dello staff medico e tecnico. L’obiettivo è riaverlo a disposizione già alla ripresa del campionato, così da restituire solidità e personalità al centrocampo.

Uomo squadra e riferimento tattico

Negli ultimi anni Deiola si è distinto per la sua duttilità e per la capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. La sua presenza è considerata fondamentale per il sistema di Pisacane, che punta sul capitano per guidare la squadra nella corsa alla salvezza.

Il club resta fiducioso: il lavoro mirato durante la sosta dovrebbe permettere a Deiola di tornare presto protagonista con la maglia del Cagliari, pronto a dare nuova linfa e leadership al gruppo.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Cagliari: Caprile nel mirino di una grande big italiana. La situazione intorno a lui

