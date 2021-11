Del Piero consiglia Dybala: «Deve fare l’ultimo passo»

Le dichiarazioni di Alex Del Piero a pochi minuti dal match di Champions League della Juventus contro il Chelsea

Alessandro Del Piero, bandiera ed ex capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima del match di Champions League tra la squadra di Allegri e il Chelsea.

JUVE E MERCATO – «Allegri sistemerà la squadra con il lavoro quotidiano e anche le vittorie ovviamente aiutano. Qualcosa probabilmente faranno a gennaio per sistemare delle situazioni. Le ultime battute d’arresto in campionato hanno dato fastidio, adesso c’è da riprendere e il percorso è lungo e Allegri ne è consapevole. Stasera è molto importante perché è meglio arrivare primi che secondi per il sorteggio degli ottavi. Sarà un bel test in un ambiente molto caldo».

DYBALA – «Mi ha detto che sta bene ed è una buona notizia per la Juve. E’ rimasto fuori per precauzione e Allegri ha vinto ugualmente contro la Lazio. Negli ultimi due anni è successo qualcosa di inusuale: gli infortuni e l’arrivo di Ronaldo hanno pesato. E’ nel pieno della maturità e ha dimostrato che può fare l’ultimo salto, quello definitivo. Non sarà facile, però ha tutte le qualità per fare tremendamente bene come sta facendo quest’anno a livello di leadership e giocate. E’ un ragazzo che se lo merita, me lo auguro. Gli auguro di finire come Djokovic che poi è arrivato, se non superato, i livelli di Federer e Nadal. Nell’Argentina con Messi è complicato, lo sappiamo tutti. E anche negli ultimi anni ha patito la presenza alla Juventus di Ronaldo, ma era inevitabile vista la caratura e la bravura del portoghese».