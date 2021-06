Del Piero: «Ero e sono tifoso della Juve, sarei voluto restare di più»

Alessandro Del Piero ha parlato del suo amore per la Juventus: ecco le dichiarazioni dell’ex capitano

«Certo che mi sarebbe piaciuto restare più a lungo alla Juve, ho iniziato a 18 anni, prima ero tifoso della Juve e lo sono ancora. Il club significa tutto per me, il rapporto con i tifosi e soprattutto quello che è successo in quei 19 anni».