Del Piero: «Juve, momento difficile ma non è spacciata. Allegri è stato bravo»

La bandiera bianconera sul momento della banda Allegri: «Momento difficile, ma Max è stato bravo. Torna a parlare Alex Del Piero

LA SITUAZIONE – «E’ un momento difficile, Max è stato molto bravo. Ha spesso dato risposte secche e molto brevi, dando un segnale chiaro che bisogna parlare poco e fare molto. La Juve per fare molto deve faticare davvero tanto. Non penso sia spacciata, anche se ne nella condizione peggiore. Deve affrontare le cose e le partita una alla volta per ridare sostanza alla fase difensiva e non dare sensazione di poter prendere gol in ogni momento e anche in avanti».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI