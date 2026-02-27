Hanno Detto
Del Piero: «Mercoledì sera ero allo stadio, ho vissuto una serata pazzesca, la Juve mi ha emozionato»
Alessandro Del Piero, e capitano della Juventus, ha partecipato all’evento Adidas “Unexpected” che si è tenuto giovedì all’università Bocconi di Milano. La leggenda bianconera ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport.
SU JUVE GALATASARAY – «Mercoledì sera ero allo stadio, ho vissuto una serata pazzesca, la Juve mi ha emozionato; ha fatto una prova incredibilmente alta sotto tutti i profili, inoltre era pure in 10 contro 11. Quindi, se ci soffermiamo alla partita col Galatasaray, sicuramente è stato un bel segnale per la Juve, nonostante sia uscita dalla Champions League»
IL SEGNALE – «Ci sono momenti e momenti, partite e partite, quindi è ovvio che quando sei all’interno della squadra sai quando fare una cosa. Poi bisogna dire che spesso cerchi di farla nel modo giusto però ci sono gli avversari che non te lo permettono. Ma contro il Galatasaray è stato davvero un bel segnale per la squadra»
SU SPALLETTI – «Roma-Juve scontro decisivo? Certo che può esserlo, dipenderà anche dai risultati delle altre. Alla Juventus hanno un allenatore come Spalletti che ha un’esperienza tale che sicuramente saprà analizzare bene il tutto, sperando poi di riuscire a mettere in atto quanto studiato» .
