Memphis Depay parla da nuovo giocatore del Barcellona: ecco le dichiarazioni dell’attaccante, accostato anche alla Juventus

Memphis Depay parla da nuovo giocatore del Barcellona. Le sue dichiarazioni ai canali blaugrana dopo l’annuncio ufficiale. Depay era stato accostato anche alla Juventus.

«Finalmente è ufficiale. Ho firmato per il Barça e sono molto emozionato. Firmare per il club più grande del mondo e con la migliore tifoseria è un sogno divenuto realtà. Ho voglia di giocare davanti ai tifosi in uno stadio pieno. Darò tutto per questo club».