Derby in trasferta, ma c’è chi pensa allo Stadium

Derby in trasferta per la Juve, domani ospite del Torino nella stracittadina piemontese. Ma c’è chi pensa allo Stadium

La Juventus giocherà in casa del Toro un derby molto importante per vedere la reazione dopo le due sconfitte in campionato e in Europa con Milan e Maccabi Haifa. Nella giornata di oggi, però, non pochi tifosi hanno voluto ugualmente manifestare il proprio dissenso via twittter

attraverso l’hashtag #Stadiumvuoto.

La prossima gara che si giocherà all’Allianz Stadium è prevista per venerdì 21 ottobre, Juventus-Empoli: si vedrà in quella serata quale sarà la riposta del tifo bianconero