Massaro lancia il Milan: «Il derby per la svolta»

Inter-Milan, arriva il giudizio dell’ex rossonero Daniele Massaro sul derby della Madonnina in programma domani: ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport

Protagonista da calciatore di numerosi derby, Daniele Massaro è pronto a vivere da spettatore la sfida di domani Inter-Milan. Ecco il suo commento a La Gazzetta dello Sport: «È quella partita per la quale non è ammissibile la parola “sconfitta”. Prendete il primo gol che feci in un Milan-Inter. Era il terzo di un 3-0, eppure ho goduto come un matto: in quel momento realizzai che erano definitivamente al tappeto e non avrebbero più recuperato».

Continua l’ex attaccante rossonero, individuando i pericoli per i rossoneri: «Domani occhio a Perisic e Brozovic: si alzano la mattina e dicono: “Oggi faccio la differenza”. Se succede, non li prendi mai. Ma noi abbiamo Suso, quando si accende sono dolori per l’Inter. È la gara della svolta. Se batte l’Inter, il Milan decolla e la stagione pure. Io per natura sono un ottimista…».