Lo sfogo al termine del derby contro la Lazio del centrocampista della Roma, Daniele De Rossi che ha parlato della gara e del suo problema muscolare

La Roma ha portato a casa il primo dei due derby della Capitale di campionato, valido per la 7^giornata di campionato, battendo la Lazio per 3-1. Al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni il capitano giallorosso Daniele De Rossi, uscito anzitempo dal campo per un problema muscolare. Il centrocampista giallorosso ha ammesso alla redazione di Sky Sport: «Quando non arrivano i risultato si mettono in discussione tutti, qui siamo persone serie, chi scrive determinate cose dovrebbe prendersi le sue responsabilità. Ad esempio chi ha scritto di Dzeko e Florenzi, non è leale».

De Rossi ha poi commentato della gara allo stadio Olimpico: «Abbiamo sentito il calore, dedico questa vittoria al direttore Walter Sabatini, che non sta bene e a cui noi tutti vogliamo molto bene. Il gol di tacco di Pellegrini? Io ero presente quando segnò di tacco Mancini e sono felice per Lorenzo, che è romano ed è stato criticato, come Kolarov, durante la gara contro il Frosinone, ha giocato con il piede fratturato e nessuno lo dice». In merito all’infortunio, il capitano giallorosso ha spiegato: «Era una cosa che avevo prima, mi fa parecchio male però ho giocato diversi partite di fila. Mi sarei dovuto riposare, ma penso che a breve arriverà il momento di fermarsi e curarsi».