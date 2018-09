Derby Roma-Lazio: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Roma-Lazio, derby capitolino 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Roma e Lazio arrivano al derby delle ore 15 con umori differenti. Se infatti la Lazio è in uno buon stato di forma, la Roma rischia addirittura il cambio in panchina con Di Francesco. Sono infatti decisamente pochi gli 8 punti in classifica conquistati in 6 giornate di campionato e la vittoria contro il Frosinone per 4-0 ottenuta nel turno infrasettimanale non può mettere fine ad un’evidente crisi di risultati. La sfida contro la Lazio risulta essere perciò decisiva per il mister giallorosso, una sfida che in caso di vittoria avvicinerebbe la Roma in zona Europa.

Dall’altra parte la Lazio si presenta al derby capitolino con la miglior striscia di vittorie consecutive dopo la Juventus. La squadra di mister Inzaghi non perde infatti dalla seconda giornata di campionato a Torino contro la Juventus. Da lì in poi sono arrivate ben 4 vittorie di fila, l’ultima quella sofferta sul campo di Udine per 2-1.

Roma-Lazio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Roma-Lazio: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Lazio! Nessuna novità in casa Roma! Di Francesco conferma la formazione della vigilia con Olsen in porta; Santon, Manolas, Fazio e Kolarov in difesa; Nzonzi e De Rossi nella mediana a due a centrocampo, mentre in attacco ci saranno Florenzi, Pastore, El Shaarawy e Dzeko unica punta.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Nella formazione titolare della Lazio unica novità Caceres al posto di Wallace. Per il resto confermato il 3-5-1-1 della vigilia con Strakosha in porta, Luiz Felipe, Acerbi e Caceres in difesa; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic–Savic e Lucic a centrocampo. In attacco Luis Alberto ed Immobile.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Roma-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Nella formazione titolare tornerà Dzeko dopo esser stato a riposo nella sfida contro il Frosinone, mentre Under partirà dalla panchina. Di Francesco sembra orientato per un 4-2-3-1 con Olsen in porta e Santon, Manolas, Fazio e Kolarov in difesa. Nella mediana a 2 presenti De Rossi e Nzonzi, mentre nel reparto avanzato troveremo Under, Pastore ed El Shaarawy con Dzeko unica punta. Gli unici dubbi riguardano Nzonzi a centrocampo, che potrebbe lasciare il posto a Cristante in un eventuale scelta del 4-3-3, ed El Shaarawy in attacco che si contende il posto con Marcano. In tal caso, ci sarà il conseguente passaggio al 3-4-2-1.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Inzaghi sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alla partita del Dacia Arena. Infatti sono molti i dubbi nella difesa a 3 dove, a parte Strakosha in porta, solo Acerbi sembra esser confermato. Radu deve ancora recuperare del tutto l’infortunio e si gioca il posto con Caceres, mentre Luiz Felipe potrebbe esser schierato al posto di Wallace. E’ però molto più possibile l’impiego sia di Wallace che di Luiz Felipe con Acerbi al centro. Nessuna novità in mezzo al campo dove troveremo Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic Savic e Lulic. In attacco, oltre ad Immobile, potrebbe aprirsi un ballottaggio tra Luis Alberto, Correa e Caicedo con il primo in netto vantaggio.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Roma-Lazio: i precedenti del match

Roma e Lazio scenderanno in campo alle 15 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Il derby capitolino con la Roma “in casa” è stato disputato ben 83 volte con un bilancio abbastanza equilibrato che vede 33 vittorie per i giallorossi, 32 pareggi e 18 vittorie dei biancocelesti. La Roma ha segnato 111 reti, mentre 77 sono state subite con una media di meno di un gol subito a partita. La prima sfida ufficiale risale alla Prima Divisione del 1923 quando nella sezione laziale della Lega Sud, l’allora Alba Roma vinse 4-2 contro la Lazio.

Per trovare la prima vittoria della Lazio bisogna risalire al 15 gennaio del 1939 quando i biancocelesti vinsero per 2-0. Nel corso della storia si sono alternate strisce di vittorie e pareggi per la Roma a strisce di vittorie consecutive da parte della Lazio. Incredibile poi la lunga striscia di pareggi consecutivi fatta registrare tra il 1979/80 e il 1993/94 quando sono arrivati ben 9 pareggi di fila. Nel recente passato, il bilancio vede un’alternanza tra Roma e Lazio e dal 2012 ad oggi sono arrivate 3 vittorie per i biancocelesti, 4 vittorie per la Roma e 2 pareggi. L’anno scorso, il 18 novembre, la Roma si è imposta per 2-1, mentre la stagione prima si è imposta la Lazio per 3-1.

Roma-Lazio: l’arbitro del match

A dirigere il derby della settima giornata di campionato tra Roma e Lazio sarà Gianluca Rocchi. L’arbitro di Firenze ha già diretto due partite di Serie A in questo inizio di stagione tra cui quella del 26 settembre tra Cagliari e Sampdoria terminata per 0-0. L’arbitro classe ’73 sarà assistito dalla coppia di guardalinee composta da Elenito Di Liberatore di Francavilla e Mauro Tonolini di Milano. Al quarto uomo troviamo Fabio Maresca di Napoli, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno Massimiliano Irrati di Pistoia e Mauro Vivenzi di Brescia.

La Roma ha già incontrato Rocchi in 37 precedenti con un totale di 15 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte. Anche la Lazio con Rocchi ha ottenuto ben 15 vittorie, tuttavia sono arrivati anche 8 pareggi e ben 15 sconfitte. Gianluca Rocchi ha già diretto 4 derby di Roma e in tutte e quattro le occasioni, i giallorossi sono sempre usciti vittoriosi. Il primo derby capitolino arbitrato da Rocchi risale al 31 ottobre del 2007 quando la Roma vinse contro la Lazio per 3-2. L’ultimo è del 18 novembre del 2017, data in cui i giallorossi hanno vinto 2-1 contro i biancocelesti.

Roma-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Roma-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.