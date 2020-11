Deschamps: «Thuram lo seguivo da tanto tempo» – VIDEO

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo aver stilato l’elenco dei giocatori convocati per gli impegni della Francia

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo aver stilato l’elenco dei giocatori convocati per gli impegni della Francia. Tra di essi anche Marcus Thuram, uno dei molti figli d’arte che ha in comune con papà la maglia della propria Nazionale.

«Perché ho chiamato Thuram? Perché non avrei dovuto? Lo seguo da tanto, è un profilo interessante. Col ‘Gladbach ha fatto l’ultimo passo, ha la capacità di creare superiorità con le sue percussioni. E poi segna. In più nelle partite importanti è spesso presente. Era il momento giusto per averlo con noi».