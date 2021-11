Dessena esalta Buffon: «Una leggenda, lo paragonerei a Valentino Rossi»

L’ex centrocampista del Parma Dessena ha elogiato il valore di Gianluigi Buffon

Daniele Dessena, ex centrocampista del Parma, in una intervista a ParmaLive ha elogiato il valore di Gianluigi Buffon.

LEGGENDA – «Parliamo di un giocatore che lo paragonerei al Valentino Rossi nel calcio: per quello che ha fatto, per quello che ha dato al calcio, che continua a dare e che darà finché vorrà continuare a farlo. Dal mio punto di vista è giusto così, a uno come lui nessuno può dire quando smettere. Buffon è una leggenda, è stato il portiere più forte del mondo per tutta la carriera ed ha il diritto di scegliere come e quando dire basta. Se ha entusiasmo e si sente bene fisicamente, oltre che offrire ancora prestazioni super è anche una grandissima risorsa per la squadra in cui gioca, perché uno così insegna calcio a 360 gradi ai più giovani, che sono fortunati ad avere uno come Gigi in spogliatoio».