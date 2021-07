Dg Barcellona: «Pjanic Juventus? Cerchiamo una via d’uscita»

Pjanic Juventus, il dg del Barcellona: «Stiamo cercando una via d’uscita». Così il club catalano sul futuro del bosniaco

In conferenza stampa il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato così del futuro di Miralem Pjanic (chiacchierato in ottica Juve) e di Umtiti: «Rispettiamo tutti i nostri giocatori, quando parliamo con loro, lo facciamo direttamente, si tratta di due giocatori che hanno avuto poco impiego la scorsa stagione, ma che per ora hanno mostrato un grande coinvolgimento. Se considereremo un loro trasferimento, glielo diremo».

Gli fa eco il dg Mateu Alemany: «Entrambi hanno carriere molto importanti, l’anno scorso hanno avuto poco risalto, conosciamo il parere dell’allenatore e le possibilità che avranno di giocare in squadra. Conoscono la situazione e stiamo valutando la possibilità di trovare una via d’uscita per loro. Sono i primi interessati a conoscere il minutaggio che possono avere in questa stagione».