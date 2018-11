Svolta Chievo per il dopo-Ventura: via al Di Carlo-tris

Chievo: sarà Domenico Di Carlo il successore del dimissionario Giampiero Ventura, oggi l’ufficialità. Per l’allenatore ciociaro sarà la terza volta sulla panchina gialloblu in carriera

Dovrebbe essere Domenico Di Carlo il sostituto di Giampiero Ventura sulla panchina del Chievo. L’allenatore di Cassino sarebbe ad un passo dalla firma, probabilmente già in giornata, con il club veronese. Per Di Carlo si tratterebbe addirittura della terza avventura sulla panchina clivense negli ultimi anni, avendo già allenato il Chievo due volte in passato: prima tra il 2008 ed il 2010 (conquistando due salvezze di fila), poi tra il 2011 ed il 2012 (conquistando un’altra salvezza, prima dell’esonero ad ottobre 2012). La sua ultima esperienza, conclusa con la retrocessione in Serie C, è stata lo scorso anno al Novara.

Quasi definita a questo punto la situazione di Ventura: l’ex commissario tecnico dell’Italia aveva rassegnato le dimissioni domenica dopo il pareggio (unico punto conquistato nel suo mese di permanenza a Verona) rimediato col Bologna. Dopo essere stato inizialmente bloccato, alla fine Ventura, esattamente un anno dopo la cocente eliminazione degli Azzurri da parte della Svezia ai play-off Mondiali, avrebbe confermato la propria volontà di abbandonare la barca dopo poche partite (era stato chiamato sulla panchina del Chievo al posto di Lorenzo D’Anna il mese scorso appena). Oggi dovrebbe diventare tutto ufficiale.