Di Livio non ha dubbi: «Gasperini sta facendo un miracolo alla Roma. Se la Juve indovina 2/3 giocatori, con Spalletti il prossimo anno può vincere lo Scudetto!»

Di Livio, ex di Roma e Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del big match dell’Olimpico. Le parole

La Roma lo ha cresciuto e lanciato, la Juventus lo ha invece consacrato nel grande calcio. In vista del big match dell’Olimpico che vale un pezzo di qualificazione in Champions League, il doppio ex Angelo Di Livio analizza il momento delle due squadre su La Gazzetta dello Sport

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CHE SFIDA SARÀ «Sarà una partita difficile per entrambe le squadre, che vivrà di fiammate. Perché in questo momento tutti parlano della mancanza di risultati della Juve, ma i bianconeri stanno giocando bene: pagano alcuni errori individuali, ma hanno qualità. Dall’altra parte, invece, Gasp sta facendo un miracolo: la Roma non è una squadra fortissima, ma è molto organizzata e ha un’identità ben precisa».

IL POST-GALATASARAY «Io penso che aggiunga, ad iniziare dalla rabbia: ho visto le espressioni dei giocatori, il pianto di qualcuno di loro. La Juve non è depressa, quella partita ha dato consapevolezza delle proprie forze. La Roma invece sa di non essere fortissima, ma è difficile da battere. E poi hanno due grandi allenatori: Spalletti è bravissimo, mi auguro lo possano confermare, mentre Gasperini a Roma è caduto dal cielo, non so chi l’abbia lanciato. E con loro ci metto anche la sorpresa Palladino: vedere l’Atalanta battere il Borussia mi ha emozionato».

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

MALEN «Partiamo da una premessa, l’olandese è fortissimo, la cosa che mi piace di più è come indirizza la giocata verso la porta. Ma al 99% la Juve recupererà Bremer, che per me è il miglior difensore d’Europa, non d’Italia. Aggiungo che Malen è stato molto fortunato a trovare Gasperini, che ha un modo di lavorare molto duro, che ti dà forza e abitudine a fare certe cose fino alla domenica».

MCKENNIE FALSO 9 «Credo che alla fine possa affidarsi all’americano, che è bravissimo e chi ce l’ha se lo deve godere fino alla fine. Come falso nove tra l’altro ha già giocato a Istanbul. E non avere punti di riferimento per la Roma può essere uno svantaggio».

PESA L’ASSENZA DI LOCATELLI «Tantissimo. Lui è come Cristante: sempre discussi ma sempre in campo, con ogni allenatore. Ci sarà un motivo no? Sono due che nella mia squadra giocherebbero sempre, chi li contesta non capisce l’importanza del lavoro che fanno in campo».

LA GESTIONE DI DYBALA «Bella domanda, non conosco i ritmi del suo allenamento. Se ha raggiunto il 90% sì, altrimenti lo farei giocare in corsa, magari nell’ultima mezzora, quando si abbasseranno i ritmi, visto che mercoledì la Juve ha speso tantissimo. Poi però Gasp vede e sa. Di certo la Roma rispetto a dieci giorni fa ha più alternative, ora che ha recuperato Dybala ed El Shaarawy. Gasp davanti fa sempre tre cambi, ora inizia ad avere alternative importanti. Tra cui Venturino, che si sta facendo apprezzare. Certo, questa è un’altra partita rispetto alla Cremonese, ma il ragazzo sta sorprendendo».

PARI O VITTORIA «Bisogna osare, anche se dall’altra parte ci sarà una Juve consapevole che perdere renderebbe tutto più difficile. La Roma gioca in casa, davanti ad uno stadio meraviglioso, mentre la Juve ha due giocatori superiori come Yildiz e Conceiçao che ti possono dare strappi ed accelerazioni».

IL FUTURO DI SPALLETTI «Deve firmare subito, senza se e senza ma. Tra l’altro vedo uno Spalletti diverso, molto più concentrato. La Juve deve subito buttare le basi del futuro: se indovina 2-3 giocatori, con questo allenatore il prossimo anno può vincere lo scudetto».

LA CORSA CHAMPIONS «È difficile dirlo, secondo me anche il Napoli rischia qualcosa a Verona e poi bisogna fare attenzione a Como e Atalanta. Di certo la sfida di domani può decidere qualcosa. Il fattore campo va sfruttato, ma la Roma deve fare anche qualche colpo in partite importanti, cosa che gli manca. Ad iniziare da domani, dove dovrà fare una partita intelligente. La Juve ha qualità nelle ripartenze: Yildiz ti punta e in quella zona Mancini è diffidato e non è velocissimo a campo aperto. Sarà importante non scoprirsi».