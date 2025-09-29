Napoli, Di Lorenzo svela: «Milan? Una sconfitta che brucia». Le parole

Napoli, Di Lorenzo torna sulla sfida contro i rossoneri: «Milan? Una sconfitta che brucia». Le dichiarazioni del calciatore azzurro

Il Napoli di Rudi Garcia ha incassato la prima sconfitta stagionale in Serie A, cadendo 2-1 a San Siro contro il Milan. Un ko che costa caro agli azzurri, scivolati dal primo posto in classifica. Al termine della gara, il capitano Giovanni Di Lorenzo, difensore classe 1993 e punto di riferimento della retroguardia partenopea, ha commentato con lucidità la prestazione della squadra ai microfoni della RAI.

Nessun “caso De Bruyne”

Il tema caldo della serata è stato il presunto malumore di Kevin De Bruyne, centrocampista belga arrivato in estate a Napoli, sostituito nel secondo tempo. Di Lorenzo ha subito smorzato le polemiche: “Parlare di caso De Bruyne mi sembra eccessivo. Sono episodi che nel calcio capitano, non è nulla di grave. Ne discuteremo internamente, ma non c’è nessun problema particolare.”

Una sconfitta che pesa

Il capitano non ha nascosto la delusione per il risultato: “È la prima sconfitta in campionato e dispiace, soprattutto perché arrivava in un momento in cui, pur con qualche emergenza in difesa, ci aspettavamo una prova diversa.” Di Lorenzo ha poi tolto ogni alibi alla squadra, sottolineando come le assenze non possano giustificare la prestazione: “Gli infortuni fanno parte della stagione, abbiamo giocatori pronti a sostituire chi manca.”

Errori in entrambe le fasi

Secondo il difensore toscano, il Napoli ha pagato a caro prezzo due mancanze:

, poca precisione nell’ultimo passaggio: “Abbiamo avuto occasioni che potevamo sfruttare meglio.” In difesa, scarsa aggressività: “I due gol subiti a inizio partita hanno indirizzato la gara sui binari giusti per il Milan.”

Dettagli decisivi nelle aree di rigore

Di Lorenzo ha evidenziato come, nelle sfide di vertice, siano i dettagli a fare la differenza: “Le partite si decidono nelle due aree. Loro sono stati più concreti sotto porta e hanno difeso con grande compattezza. Noi, invece, non siamo stati abbastanza cattivi in alcune situazioni.”

Il riconoscimento al Milan

Il capitano azzurro ha concluso con un’onesta ammissione: “Alla fine la differenza l’hanno fatta loro, più bravi di noi nei momenti chiave della partita.”