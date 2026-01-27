Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così»

Di Maria incorona Mastantuono: le parole del fantasista argentino del Rosario Central sulla giovane stella del Real Madrid e su Nico Paz

Ángel Di María, esterno offensivo del Rosario Central, ha rilasciato un’intervista ad As analizzando il futuro dell’Argentina. Il campione del mondo ha definito Franco Mastantuono tecnicamente superiore a lui e ha esaltato Nico Paz: secondo il Fideo, il centrocampista attualmente in forza al Como sarebbe già pronto per vestire nuovamente la maglia del Real Madrid.

MBAPPE IL MIGLIORE AL MONDO? – «Sì. Kylian è tra i migliori al mondo da anni. I titoli di squadra influenzano certamente i riconoscimenti individuali, ma dimostra ogni giorno di essere tra i grandi. E oggi è il migliore. Quando ha trovato il suo stile di gioco, ha cambiato le carte in tavola».

SU MASTANTUONO – «E’ stato paragonato a me, ma è molto più talentuoso e molto più bravo nel palleggio. È un giocatore di altissimo livello. E’ stato anche criticato e liquidato quando le cose non andavano bene, proprio come Xabi Alonso, ma ha tutta la carriera davanti a sé. Ora sta meglio, ha iniziato a giocare di più e migliorerà molto, il che è facile quando hai i migliori giocatori intorno a te».

NICO PAZ – «Oltre a Mastantuono, Nico Paz ha attirato la mia attenzione. Ha un enorme potenziale di crescita. Lo seguo regolarmente e il suo livello è altissimo. Sta giocando in modo spettacolare e mostra segnali di miglioramento continuo, portando tanta gioia all’Argentina. Ma Nico Paz è un giocatore da Real Madrid? Sì, sicuramente. Il problema è che il Real Madrid ha molti buoni giocatori, e portarlo qui solo per lasciarlo in panchina non è una buona idea. Stare al Como gli sta facendo molto bene; è sicuro di sé, è anche migliorato rispetto alla scorsa stagione e sono molto contento per lui. Avrà la possibilità di giocare per un grande club».

