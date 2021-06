Gianluca Di Marzio fornisce un importante aggiornamento sulla trattativa che porterà Italiano dallo Spezia alla Fiorentina

Gianluca Di Marzio ha fornito un importante aggiornamento sulla trattativa Italiano-Fiorentina.

Oggi il tecnico si è incontrato con lo Spezia e si è discusso della rescissione, con il tecnico che ha acconsentito a pagare la clausola di 1 milione per liberarsi dall’impegno con il club ligure. La Viola, dal canto suo, cederà una contropartita per consentire ad Italiano di lavorare con il suo staff, dato che per questi ultimi non erano previste clausole per rescindere il contratto dallo Spezia.

Ora l’accordo è stato raggiunto tra le parti, manca solo individuare il giocatore che fungerà da contropartita per liberare lo staff del nuovo allenatore viola.