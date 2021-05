Portogallo, Santos: «Cristiano Ronaldo un po’ come Buffon. Per Euro 2024 dipende da lui»

Il Ct del Portogallo Santos ha parlato del futuro in nazionale di cristiano Ronaldo paragonandolo a Gianluigi Buffon. Ecco perchè

Il tecnico della nazionale portoghese Santos ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro di Cristiano Ronaldo non escludendo la sua presenza anche ad Euro 2024. Le sue parole in conferenza stampa:

«È sempre difficile sapere cosa succederà con Cristiano. È una macchina. Si prende cura di se stesso a tutti i livelli. Si prende cura di se stesso come un vero atleta. Mercoledì abbiamo visto Gianluigi Buffon che si è esibito a 42 anni. È vero che è un portiere, ma è ancora un grande ed ha vinto la Coppa Italia . Per quanto riguarda Euro 2024, non lo so se ci sarà Ronaldo, non possiamo dire oggi se sarà presente o meno. Penso che dipenderà da lui, dalla sua motivazione. Ci sono molti fattori che possono portare a un sì o a un no. Penso che sarà presente al prossimo Mondiale. Ci credo davvero. Per il resto è ancora molto lontano.»