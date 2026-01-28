Diego Coppola, niente ritorno in Serie A per il difensore: è fatta per l’addio al Brighton, ecco dove giocherà fino a giugno

Diego Coppola non torna in Serie A: è fatta per l’addio al Brighton, ecco dove si trasferisce fino a giugno

Un altro talento italiano si prepara a cambiare maglia e nazione in queste frenetiche battute finali del calciomercato invernale. Diego Coppola, difensore centrale attualmente in forza al Brighton & Hove Albion, è pronto a lasciare l’Inghilterra per iniziare una nuova avventura oltralpe. La destinazione è la capitale francese: il classe 2003 vestirà la maglia del Paris FC. La notizia, diffusa pochi minuti fa dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, conferma che la trattativa ha subito un’accelerata decisiva nelle ultime ore, portando alla classica fumata bianca. L’accordo tra i Seagulls e il club parigino è stato raggiunto sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione.

Via libera dal Brighton: viaggio e visite

Il semaforo verde è scattato nella mattinata di oggi. Il Brighton ha ufficialmente autorizzato il giocatore a viaggiare. Coppola ha già preparato le valigie e sta per raggiungere la Francia, dove il Paris FC ha già programmato l’iter burocratico. Lo step successivo è già fissato: il club transalpino è pronto a prenotare le visite mediche di rito, ultimo passaggio formale prima della firma sul contratto e dell’annuncio ufficiale.

Alla ricerca di continuità

Per Diego Coppola, difensore cresciuto nell’Hellas Verona, questo trasferimento rappresenta un’opportunità cruciale. Dopo l’esperienza in Inghilterra, dove la concorrenza spietata in Premier League ha forse limitato il suo minutaggio, l’approdo al Paris FC gli garantirà la possibilità di giocare con maggiore continuità e di rimettersi al centro del progetto tecnico. Il Paris FC, seconda squadra della capitale francese che nutre grandi ambizioni di crescita, si assicura così un rinforzo di spessore internazionale per blindare la propria retroguardia. Nelle prossime ore sono attese le prime immagini del difensore italiano con la nuova sciarpa: l’asse Brighton-Parigi è caldissimo.

