Dimarco non ha dubbi: «Da qui alla fine saranno tutte pesanti le vittorie. Continuiamo a fare quello che stiamo facendo, manca poco»

Federico Dimarco prende la parola dopo il successo sul Genoa: l’esterno dell’Inter commenta la vittoria in campionato

Intervenuto nel post‑partita di Inter‑Genoa, Cristian Chivu ha analizzato così il successo nerazzurro nel 27° turno di Serie A, commentando la prestazione della squadra ai microfoni di Dazn.

SULL’IMPORTANZA DELLA VITTORIA – «Da qui alla fine saranno tutte pesanti le vittorie. Questa squadra dopo ogni sconfitta ha sempre reagito da grande squadra. Oggi era importante vincere e mantenere il distacco».

SUL MIO MOMENTO DI FORMA – «Questo è il lavoro, il lavoro paga sempre. Come dico sempre, se portano ad un titolo sono ancora più contento, se sono fini a sé stessi contano poco»

Queste, invece, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

VITTORIA – «Non è mai semplice ripartire dopo una sconfitta, ma questa squadra è stata sempre unita ed è ripartita sempre più forte e si è visto anche oggi: magari un po’ di fatica dopo il Bodo, però bene così, continuiamo a fare quello che stiamo facendo perché manca poco».

DERBY? – «C’è poco da mandare messaggi, prima pensiamo al Como».

