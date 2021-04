Dimissioni Agnelli: la posizione della Juventus. Le ultime

Dimissioni Andrea Agnelli? Secche smentite da parte della Juventus alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra

Negli ultimissimi minuti si sono avvicendate indiscrezioni dall’Inghilterra in merito alle presunte dimissioni da parte del presidente della Juventus Andrea Agnelli contestualmente al dietrofront di alcuni dei club appartenenti alla neonata Superlega, di cui è vicepresidente.

Come riportato da juventusnews24.com, arrivano in tal senso secche smentite dal club bianconero che non conferma la notizia. Questa sera è prevista una riunione straordinaria in conference-call tra i club fondatori della Super League.