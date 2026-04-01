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Dimissioni Gravina, Ravezzani svela: «Ha 400 mila buoni motivi per non dimettersi, vi spiego»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 giorni ago

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ravezzani

Dimissioni Gravina, Ravezzani sui social: «Ha 400 mila buoni motivi per non dimettersi, vi spiego». Le dichiarazioni

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, non ha usato giri di parole nel commentare la scelta di Gravina di non rassegnare immediatamente le dimissioni dopo il disastroso Bosnia‑Italia. Il giornalista ha criticato apertamente la decisione del presidente Figc, definendola inadeguata di fronte alla gravità della nuova disfatta azzurra. Le sue parole:

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PAROLE – «Pare che Gravina si dimetterà domani. Peggio di dimettersi dopo un fallimento è solo essere costretti a farlo. Significa aver fallito due volte. 

Gravina si è fatto aumentare lo stipendio di presidente da 215 a 250 mila euro. Poi prende 150 mila euro dall’Uefa come vicepresidente. Ha 400 mila buoni motivi per non dimettersi».

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