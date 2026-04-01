Dimissioni Gravina, Lotito passa all’azione: spunta la raccolta firme per spingere il presidente FIGC al passo indietro

Dimissioni Gravina, Lotito scende in campo: parte la raccolta firme per chiedere la separazione con il numero uno federale

Il calcio italiano sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia recente: la sconfitta contro la Bosnia, che ha sancito la terza esclusione consecutiva dai Mondiali, ha scatenato un vero terremoto ai vertici della FIGC. Alla crisi sportiva si è immediatamente sovrapposta una forte tensione politica, con il presidente federale Gabriele Gravina finito nel mirino.

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Secondo Il Messaggero, Claudio Lotito ha deciso di passare dalle critiche ai fatti. Il presidente della Lazio ha infatti avviato una raccolta firme all’interno del Senato per chiedere le dimissioni immediate di Gravina. Non più solo prese di posizione pubbliche, dunque, ma un’azione politica strutturata e ufficiale.

L’offensiva si sta consumando nei corridoi di Palazzo Madama, dove Lotito è stato visto muoversi con un voluminoso faldone, impegnato a costruire una rete di consensi trasversale. L’obiettivo è chiaro: isolare Gravina e spingere la maggioranza e l’opposizione a convergere su una richiesta di passo indietro che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella governance del calcio italiano.



