Il ds del Chievo Romairone, ha parlato ai microfoni di SkySport24 riguardo alle dimissioni dell’allenatore Ventura

Giancarlo Romairone è stato intercettato ai microfoni di SkySport24 per rilasciare alcune dichiarazioni in merito alle dimissioni di Ventura dalla panchina del Chievo. Ecco quanto ha detto: «E’ stato un fulmine a ciel sereno. Dobbiamo adesso prendere un po’ di tempo a menta fredda e cercare di capire i pensieri che sono emersi a caldo. Il mister a fine gara mi ha detto che avrebbe comunicato alla sua squadra la sua decisione, io gli ho solo detto di contare fino a 10. A caldo è emerso il malessere del mister. I giocatori però sono con l’allenatore, le richieste del mister sono importanti e la società fa di tutto per soddisfarle. Nonostante le difficoltà oggettive che ci sono».

«Ventura ha detto che questo non è il suo ambiente? A caldo è meglio non parlare. Per il rapporto che si è creato è giusto che Ventura parli con il presidente. E’ giusto che il mister faccia le sua riflessioni e poi toccherà a noi fare una verifica interna. Dimissioni congelate? Noi non abbiamo cambiato idea su Ventura rispetto a un mese fa, sarà il Presidente a decidere. Prenderemo ora una pausa di riflessione per capire le motivazioni che hanno portato a questa decisione a caldo che fa emergere un po’ di imbarazzo in società».